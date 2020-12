Il Centro Carni Val Nervia ha una nuova sede

Nonostante le difficoltà di quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria, il piano di sviluppo della famiglia Ginatta è andato avanti con l’apertura, sabato scorso, del nuovo punto vendita a Camporosso in via Braie, 299. Al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco di Camporosso Davide Gibelli accompagnato dall’assessore al commercio e vice Maurizio Morabito. L'evento prosegue l'esperienza di un modo nuovo di intendere "la Macelleria", moderna con concetti innovativi di vendita e con un'attenzione speciale per tutto quel che riguarda il servizio alla clientela, così come già sperimentato nel Centro Carni di Taggia.

“L’apertura di questo nuovo punto vendita - ci ha spiegato Lauro Ginatta, fondatore della ditta insieme alla moglie Sara, e ora gestita anche dai figli Lara, Diego e Claudio - rientrava da tempo nei progetti di sviluppo dell'azienda che nonostante il difficile periodo caratterizzato dalla pandemia è riuscita ugualmente a prendere forma”.

All'inaugurazione in tanti si sono presentati per acquistare i prodotti genuini che contraddistinguono da sempre le Macellerie Ginatta. Con l'apertura della nuova sede si punterà, come sempre, a valorizzare anche i prodotti del territorio e della tradizione locale e in occasione di questa partenza e del periodo natalizio, non mancheranno inoltre offerte dedicate ai consumatori.

Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30 con orario continuato e la domenica dalle 9.00 alle 13.00.

Per info chiamare al 0184 295607.