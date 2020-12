Diano Marina: la Biblioteca civica riattiva servizi di prestito e consultazione per due giorni a settimana

A seguito del nuovo DCPM del 3 dicembre scorso, la Biblioteca Civica A. S. Novaro di Diano Marina riattiverà i servizi di prestito e consultazione in sede per due giorni settimanali (martedì dalle 9 alle 14 e giovedì dalle 12 alle 17) seguendo le prescrizioni ministeriali e degli Uffici Comunali di Diano Marina.

Fino a nuove disposizioni per accedere al “Servizio Prestito” e per prenotare un posto in sala consultazione sarà necessaria la prenotazione telefonando allo 0183 496542, scrivendo una email a bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o contattando la Biblioteca sulle pagine social Facebook e Instagram.

I lettori troveranno moltissime novità nei settori di narrativa contemporanea italiana e straniera tra cui scegliere. Sono infatti più di 600 i volumi acquistati grazie al contributo ministeriale di 10000 € assegnato alla Biblioteca Civica di Diano Marina in base alla circolare 183/2020.

Inoltre, per gli utenti registrati, è già possibile utilizzare il servizio di prestito automatico per le ultime novità catalogate in Biblioteca accessibile direttamente dal Catalogo delle Biblioteche Liguri ( https://bit.ly/36OqZYX ).

L’ingresso rimane contingentato, potrà accedere un solo utente alla volta dotato di guanti e mascherina previa l’utilizzo dei dispenser igienizzanti. I libri rientrati dal prestito non saranno disponibili per i 10 giorni successivi per garantirne la corretta sanificazione.