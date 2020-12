Giappone: detassare le vincite ai casinò per attrarre turisti

In Giappone, il capo della commissione Akira Amari, del Partito Liberal Democratico, ha annunciato una proposta da presentare al Governo per esentare le vincite nei casinò per i turisti stranieri non residenti. Il motivo di questa proposta è attrarre il maggior numero di turisti dall'estero soprattutto con l'avvicinarsi delle Olimpiadi di Tokio nell'estate 2021.

La legalizzazione recente del gioco d'azzardo in Giappone, ha spaventato la cittadinanza media abituata a contrastare il mancato controllo sul Pachinko, gioco tradizionale elettronico che crea dipendenza ed era in parte in mano alla illegalità.

Questo passaggio è importante, perché la seconda proposta di Akira Amari è quella di riprendere in mano il processo di costruzione dei resort-casinò. Quindi, un'evoluzione che vuole ampliare l'offerta fisica di casinò e dell'offerta alberghiera dedicata. La costruzione dei resort-casinò era già stata approvata da precedente governo con il premier Shonzo Abe.

Casinò in Giappone, uno sviluppo pensato come all'estero

Akira Amari in una recente conferenza stampa ha motivato la decisione di investire sui casinò, migliorandone il costo e anche i servizi pensando a ciò che accade negli stati esteri: Gran Bretagna, Germania, Singapore e Macao.

Ha dichiarato che "non avrebbe senso costruire grandi strutture se poi nessun turista le frequentasse. Dobbiamo adeguarci agli standard internazionale dei casinò nei quali le vincite, a volte anche quelle dei residenti, non vengono tassate."

Si tratta di una proposta molto forte che verrà inserito in un contesto vitale per l'economia giapponese, bisognerà vedere la reazione dei contribuenti in un paese orientale che corre con l'elettronica, con la tecnologia mobile e anche con la finanza digitale ma non del tutto tradizioni, credenze e valori tradizionali.

La detassazione delle vincite nei casinò per turisti non residenti sarà presentata da una commissione il prossimo 10 dicembre all'interno della riforma fiscale per l'anno 2021.

Yokohama, Suga, Osaka e Nagasaki sono le città pronte ad ospitare i futuri resort casinò accanto a centri congressi con l'intento di rilanciare l'economia unendo turismo e affari.

Informazioni e curiosità sul mondo dei casinò in Giappone

Il gioco d'azzardo in Giappone fino a pochi anni fa era vietato dal codice penale con alcune eccezioni. Ad esempio, le scommesse su gare sportive e corse dei cavalli esisteva come negli altri paesi, forse è stato importato dall'estero e forse erano già presenti delle forze di "betting ludico" nell'isola orientale.

Takarakuji è il nome delle lotterie, svolte con regolarità durante l'anno e divise in tre tipologie: a numero unico estratto, a numero selezionato e i gratta e vinci. Nonostante il divieto legare sui giochi d'azzardo, in Giappone esistevano punti vendita, distributori e negozi autorizzati alla vendita dei biglietti.

Concludiamo con il Pachinko, che viene definita la slot machine giapponese per eccellenza anche se ricorda molto il flipper. Le sale che ospitano questo gioco sono più di 10.000, sono molto grandi e spaziose, per ospitare più macchine possibili. Le sale di Pachinko prevedono pure il servizio caffè, bibite, bevande e stuzzichini attraverso della ragazze che passano tra le fine di giochi e sedie occupate.