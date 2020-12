Rocchetta Nervina, recuperato il ciclista caduto in una zona impervia dei boschi

E' stato recuperato sulle alture di Rocchetta Nervina il ciclista che si era trovato in difficoltà questo pomeriggio. (QUI) Era stato l'uomo, infreddolito ma in buone condizioni a fornire ai soccorritori la propria posizione gps.



La persona si trovava in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, nei pressi del passo della croce dove i soccorsi sono potuti arrivare soltanto a piedi.



A soccorrerlo il soccorso alpino e i vigili del fuoco.