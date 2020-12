Vallebona: prelievi ed esami medici, importante accordo tra il Comune e la Croce Azzurra di Vallecrosia (Foto)

Nella sala Consiliare del Comune di Vallebona, il Sindaco Roberta Guglielmi ed il Presidente della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia Matteo Amato, hanno firmato stamattina un protocollo d’intesa attraverso il quale sarà possibile effettuare, da lunedì prossimo all’ambulatorio comunale di via Scudier 54, esami ematochimici, prelievi ed altro, in regime convenzionale con l’Asl 1 Imperiese.

Il personale tecnico ed infermieristico é messo a disposizione dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Grazie alla preziosa collaborazione della Farmacia Lolli, gli utenti potranno lasciare l’impegnativa del proprio medico ed accedere al servizio secondo precise modalità. L’Amministrazione di Vallebona sta mettendo in atto una serie di servizi di pubblica utilità: nei prossimi giorni partiranno anche altri progetti di tutela e supporto al cittadino.

“Un ringraziamento speciale – sottolinea il Sindaco - va al Dottor Stefano Ferlito, Direttore del 118 per l’Asl 1 Imperiese e Consigliere del Comune di Vallebona, ma anche alla titolare della farmacia, Dott.ssa Franca Lolli e ai collaboratori Dott.ssa Erica Scianca e Dott. Marco Forte”.

Queste le modalità: Entro le ore 13 del giovedì precedente al prelievo, si consegnano le ricette presso la Farmacia Lolli di Vallebona. Il lunedì seguente, dalle 7 alle 8.30, ci si deve presentare all’ambulatorio comunale: sarà presente un infermiere specializzato con il necessario per fare il prelievo (boccette già etichettate). Sotto il calendario scaricabile.

I referti potranno essere disponibili online, oppure ritirati presso l’ufficio accettazione dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera. Per le persone con difficoltà di deambulazione è possibile effettuare il prelievo a domicilio. Chi per motivi personali non si presenta il giorno del prelievo, dovrà riportare altre ricette in farmacia.