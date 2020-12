Sanremo si veste per un ‘Natale al Cubo’: installate questa mattina le vignette che decoreranno via Matteotti (Foto e Video)

In un Natale 2020 del tutto anomalo e, si spera, unico, il Comune di Sanremo non vile rinunciare alle decorazioni che abbelliranno il centro e non solo per i residenti e per quei pochi turisti che saranno in città durante le feste. Oltre alle luminarie e ai tradizionali alberi, Palazzo Bellevue ha puntato anche su ‘Un Natale al Cubo’, variopinto progetto realizzato dall’amministrazione insieme al vignettista Alessandro ‘Palex’ Prevosto e la sua nota rivista ‘Buduàr’.

Dopo le prove di ieri, questa mattina ha preso il via l’installazione delle decorazioni che abbelliranno i cubi antiterrorismo di via Matteotti con decine e decine di vignette a tema natalizio. Le opere d’arte di ‘Buduàr’ vanno a sostituire gli striscioni installati qualche anno fa con i testi delle canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

L’intervista ad Alessandro ‘Palex’ Prevosto