Sanremo: quanto costa la chiusura del Casinò, Adriano Battistotti "5 milioni ma soprattutto manca il volano della città" (Video)

Il Casinò di Sanremo rimarrà chiuso almeno fino al 15 di gennaio. La decisione è all’interno del nuovo Dpcm che, di fatto, equipara le case da gioco ufficiali (quella matuziana ma anche Venezia e Saint Vincent) a sale bingo e giochi di vario genere, nonostante abbiano messo in atto una importante e costosa serie di interventi per arginare la diffusione del virus.

I Casinò italiani si aspettavano un trattamento diverso, magari come quello relativo a bar e ristoranti, in modo da poter aprire almeno fino alle 18 che, soprattutto durante le feste di fine anno potevano risultare una boccata d’ossigeno sul piano degli incassi.

Quanto costerà la chiusura anche durante le festività al Casinò di Sanremo, lo abbiamo chiesto al Presidente del Cda, Adriano Battistotti: “La perdita di tipo societario sarà di circa 5 milioni di euro, che per la sola chiusura del mese di dicembre sarà di quasi un milione. Poi il Comune cercherà di appianare questa sofferenza ma, visto che la società è sana, è riuscita a contenere questa perdita. Per noi tenere chiuso costa circa 110mila euro al giorno, anche se non ci sono i costi del lavoro e altro. Certo che per noi il fine anno è come il Ferragosto per gli stabilimenti balneari, un grande momento di incassi e di attrazione per la nostra clientela”.