In tanti ieri alla ricerca di 'libertà' e della neve appena caduta: lunghe code sulla strada per Colle Melosa (Foto)

C’è grande voglia di ‘evadere’ da una routine casalinga che sta diventando sempre più difficile, nonostante il freddo e in taluni casi anche il cattivo tempo. Una situazione che vede tutti noi condizionati dall’emergenza Covid-19 e che, a parte qualche mese quest’estate, ci vede bloccati a casa.

E, non appena se ne ha l’occasione, ovviamente qualsiasi momento è buono per poter vivere un po’ all’aria aperta. La dimostrazione si è avuta ieri, quando la provinciale verso Colle Melosa, imbiancata da una splendida nevicata tra venerdì e sabato, sembrava più una superstrada nell’ora di punta.

Complice anche il passaggio dovuto dello spazzaneve, ieri mattina (ma un po’ per tutta la giornata) si sono registrate code di auto per raggiungere il colle e godere della bella giornata e della neve caduta. Non sono mancate, ovviamente, le lamentele di chi è rimasto bloccato.

In molti, soprattutto sanremesi, hanno anche raggiunto monte Bignone, anche se in questo caso la neve era davvero poca. Un momento di relax e, come detto di ‘evasione’, da una routine casalinga che ci protrae da mesi.