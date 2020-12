Tiro con l'Arco: i risultati delle gare organizzate dagli Arcieri Imperiesi nel weekend (foto)

Si è svolta ieri, sabato 5 dicembre, sui 18 metri, la gara di Tiro con l’arco organizzata dagli Arcieri Imperiesi. Questi i risultati:

Arco Olimpico Juniores Maschile:

1° Vottero Damiano

Arco Olimpico Allievo Maschile:

1° Taibi Leonardo



Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

5° Pavone Leonardo, un intrepido ragazzino che ha voluto gareggiare in una categoria superiore, con un bersaglio più difficile, ed ha fatto anche un ottimo punteggio, bravo!

Domenica 6 Dicembre si è svolta la gara riservata ai Seniores e Master, organizzata sempre dagli Arcieri Imperiesi, gara sui 18 metri, questi i risultati:

Arco Olimpico Seniores Maschile:

3° Christian Fiandrino

9° Mattia Lanteri, anche lui ha gareggiato su una categoria superiore

Arco Olimpico Seniores Femminile:

3° Cecilia Pastorino



Arco Olimpico Master Femminile:

1° Antonella Merigone



Arco Compound Master Maschile:

1° Massimo Casanova Fuga

2° Alberto Occoni

3° Mario Campagnolo

4° Pino Saglibene

e primi di squadra con Casanova, Occoni e Campagnolo

Arco Nudo Seniores Maschile:

2° Fabio Fornacini

Gli Arcieri in ambedue le giornate erano accompagnate dall'istruttrice Laura Lorenzi, la quale si dice molto soddisfatta ed orgogliosa dei sui arcieri, piccoli e grandi. "Sono state due belle giornate di pratica del tiro con l'arco. Controllo, Precisione, Coordinazione sono le virtù essenziali del tiro con l'arco. Prossima gara è in programma in Piemonte, il 20 Dicembre, organizzata dagli Arcieri dell'elice".