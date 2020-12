Sanremo: ultimo atto nel corso della prossima Giunta per il progetto del parcheggio sotterraneo di piazza Eroi

E' previsto in settimana l'ultimo atto del progetto per la realizzazione del tanto atteso posteggio interrato di piazza Eroi. La giunta sarà chiamata a valutare la sostenibilità economica dell’intero progetto che si finanzierà grazie agli introiti della sosta.

Saranno 201 i posti auto interrati previsti dal progetto attualmente sulle scrivanie dei tecnici di Palazzo Bellevue. Una vera rivoluzione per il sistema della sosta in una città che da sempre fa i conti con il grande traffico nei periodi di alta stagione in estate, a dicembre e nella settimana del Festival.

Servirà il passaggio in giunta che, previsto per settembre, è slittato di tre mesi, che darà l’eventuale ‘ok’ una volta esaminata e approvata la sostenibilità economica del progetto. Poi si potrà pensare all’organizzazione dei lavori.

Il progetto prevede sia la realizzazione che la manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni alla cifra di 8.649.329,80 euro.