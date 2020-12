Operatori della Croce Rossa Sanremo in prima linea a difesa delle donne, saranno formati per riconoscere i casi di violenza (Video)

La lotta alla violenza sulle donne può partire anche da un primo fondamentale gesto nel momento in cui ci si rende conto di essere di fronte a una persona in difficoltà. Con questo spirito, su questa colonna si basa il progetto della Croce Rossa Sanremo che sta formando i proprio operatori proprio per far sì che siano pronti nel momento in cui dovessero avere a che fare con una donna alla ricerca di aiuto.

“Un’iniziativa che nasce grazie all’idea di Cinzia Papetti dello Zonta che si è avvicinata alla Croce Rossa - spiega ai nostri microfoni Ettore Guazzoni, presidente della Croce Rossa Sanremo - un progetto pilota la cui finalità è quella di formare i nostri operatori affinché abbiano basi concrete nel momento in cui dovessero intervenire in una situazione di violenza domestica. Non si possono lasciare sole le donne maltrattate. Collaboreremo con professionisti del settore affinché supportino i nostri volontari in modo che abbiano tutte le capacità per dare un contributo nel momento in cui si interviene in una caso di violenza”.