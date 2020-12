La corsa dei 149 candidati per due posti da agente alla Polizia Municipale di Sanremo

La Polizia Municipale di Sanremo continua nel proprio piano di assunzione per implementare la ‘rosa’ di agenti a disposizione del comandante Claudio Frattarola. Le assunzioni erano state annunciate dal sindaco Alberto Biancheri ormai più di un anno fa e stanno proseguendo anche in un 2020 a dir poco complesso per il mondo del lavoro.

L’ultima chiamata è per due agenti di categoria C, posizione economica C1 del nuovo ordinamento professionale. Un concorso che ha attratto l’attenzione di molti, tanto che alla fase finale sono ben 149 i candidati ammessi: 134 già ammessi e 15 passati ma con riserva.

In allegato i documenti con i nomi dei candidati ammessi.