Da due mesi Vodafone a singhiozzo in alta Val Nervia: ieri un altro stop e ripresa solo in tarda serata

Si ripetono da tempo i problemi per i clienti Vodafone dell’alta Val Nervia. Nei piccoli centri dell’entroterra, dove la telefonia mobile è fondamentale, sia per la semplice comunicazione vocale ma anche per la connessione ad Internet, purtroppo ci sono spesso interruzioni del servizio, con ovvi disagi per i residenti.

La segnalazione, questa volta, ci arriva proprio da Pigna e dai paesi della vallata, dove da ottobre il colosso della telefonia mobile Vodafone va a singhiozzo. Si sono mossi anche i sindaci della vallata, chiedendo spiegazioni e sottolineando il fatto che la maggior parte dei residenti è abbonata proprio alla compagnia ma, purtroppo, senza risposte.

I primi cittadini hanno interpellato anche il Corecom ma, da circa due mesi, la situazione non cambia. Ieri uno stop di molte ore ha bloccato centinaia di utenti, fino alla tarda serata, quando è stata ripristinata dopo il riavvio dell’alimentazione alla centralina. Ora i residenti dell’alta Val Nervia si augurano che i guasti non si ripetano come negli ultimi due mesi.