Taggia: Barbara Brugnolo è la nuova vicepresidente del consiglio comunale

L’avvicendamento per la vicepresidenza, un incarico ricoperto dalla minoranza, si è reso necessario dopo il passaggio di Andrea Nigro allo schieramento di maggioranza. Così, quest’ultimo ha presentato le dimissioni pochi giorni fa ponendo fine all’incarico iniziato con l’insediamento in consiglio nel 2017. Sia la presidente del consiglio comunale Laura Cane che il sindaco Mario Conio hanno ringraziato Nigro per l’impegno profuso in questo compito. La candidatura di Barbara Brugnolo è stata proposta dal capogruppo di minoranza, Roberto Orengo e approvata all’unanimità dal consiglio comunale.