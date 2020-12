Calcio, Serie D. Saluzzo - Sanremese, i piemontesi decideranno entro la serata se chiedere il rinvio

Fossano - Sestri Levante e Casale - Varese sono già state rinviate. La stessa sorte è toccata anche a Bra - Vado, mentre Saluzzo - Sanremese rimane in stand-by almeno per l'intero pomeriggio.

A comunicarlo è il ds piemontese Degiovanni: "Ci prendiamo ancora qualche ora per capire come evolverà la situazione meteorologica. Da parte nostra c'è la volontà di giocare, seppur fortemente limitati dalle assenze, per ritrovare finalmente con il campo. Abbiamo già rinviato rinviato la partita con la Sanremese tre volte e abbiamo disputato appena cinque incontri.

Aspetteremo ancora qualche ora e, verso le 19:00, ci confronteremo con la Sanremese per aggiornare la situazione".