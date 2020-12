Perché le asciugatrici migliori sono così costose?

Le asciugatrici sono un elettrodomestico che si è diffuso sul mercato italiano solo in tempi relativamente recenti, guadagnando però rapidamente l’apprezzamento della clientela, che ne ha fatto quasi subito un oggetto del desiderio. Con la loro promessa di non dover (quasi) più utilizzare lo stendibiancheria, e di poter abbandonare quasi del tutto il ferro da stiro, dai single alle famiglie numerose non c’è chi non ne desideri una in casa. Una rapida diffusione che ha portato a un altrettanto rapido abbassamento del prezzo, tanto che ora è piuttosto semplice trovare asciugatrici a buon mercato.

Tuttavia, allo stesso tempo, le migliori asciugatrici continuano ad avere costi che, seppur non si possano definire proibitivi, sono certamente alti. Siete curiosi di conoscere il motivo di questo divario di prezzo tra prodotti che tutto sommato vi appaiono simili? Allora siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo elencato alcune delle ragioni per cui le asciugatrici di alta gamma continuano a costare tanto. Non vi resta che mettervi comodi e leggere!

L'investimento nella ricerca tecnologica

I migliori marchi di elettrodomestici hanno guadagnato questo titolo sul campo. Come? Anzitutto investendo in una costante ricerca tecnologica che consente loro di immettere sul mercato prodotti sempre più innovativi. In poche parole, anziché limitarsi a imitare i prodotti degli altri marchi, queste aziende ne inventano di nuovi e di migliori. Questa scelta non si riflette solo sulla reputazione delle aziende, ma costituisce un vantaggio anche e soprattutto per i consumatori.

Qualche esempio? È grazie all’investimento nella ricerca tecnologica che oggi abbiamo classi energetiche sempre più avanzate che garantiscono alte prestazioni con bassi consumi. Ed è sempre grazie alla ricerca che le asciugatrici dei migliori marchi offrono un gran numero di programmi e funzioni utili. Insomma, la qualità si paga, ma paga a sua volta. Ed è sempre grazie alla ricerca che sono stati introdotti i modelli a pompa di calore che possono essere installati ovunque perché non richiedono un attacco allo scarico. Insomma, una bella differenza!

Un design moderno e funzionale…

Vale per il design quanto è stato già detto per l’innovazione tecnologica: grazie a dei veri e propri team di esperti, le grandi aziende sono in grado di offrire elettrodomestici dal design sempre più innovativo. E non è solo una questione estetica – fattore che, in ogni caso, ha il suo peso – ma anche e soprattutto una questione di comodità.

Pensiamo solo al fatto che, non molto tempo fa, le asciugatrici sono passate dall'essere elettrodomestici ingombranti destinate solo a chi aveva un ampio spazio dove metterle. Ma grazie a un costante investimento nel design e nella tecnologia, oggi è facile trovare modelli che possono stare anche in quei piccoli appartamenti che, in definitiva, spesso sono quelli che ne hanno più bisogno a causa della carenza di spazio per mettere uno stendibiancheria.

…e materiali d'eccellenza

Ancora, le asciugatrici più costose sono ovviamente realizzate utilizzando materiali di alta qualità. Anche questo aspetto non ha una valenza puramente estetica, per quanto sia comunque più gradevole possedere un bel prodotto anziché uno che ricorda una scatoletta di plastica. I materiali, però, svolgono una funzione ben più importante, specie se consideriamo quelli utilizzati per la componentistica interna.

A ben vedere, quando si parla di materiali di qualità, vale più che mai il detto “chi più spende meno spende”. Scegliendo infatti un prodotto realizzato con ottimi materiali ci si mette sicuramente al riparo da rischi di rotture e usura della componentistica. Il che significa che ci saranno meno probabilità di dover richiedere costose riparazioni o la sostituzione dei pezzi che si sono rotti. Ma non finisce qui, perché quando si parla di lavatrici e asciugatrici, migliore qualità significa anche minore rumorosità. Insomma, una scelta che ha un forte impatto sull’esperienza che si avrà poi acquistando il prodotto.

Quando vale la pena spendere per una buona asciugatrice

Cosa abbiamo imparato da questo articolo? Che spesso le persone diffidano dei prezzi alti credendoli solo frutto di una scelta di marketing per dare la percezione che il loro valore sia maggiore, ma questo non è certamente il caso delle asciugatrici. Le asciugatrici di alta qualità, infatti, valgono davvero quello che costano, e anche se hanno un prezzo leggermente sopra la media, si tratta in realtà di un investimento.

Acquistando una delle migliori asciugatrici si avrà infatti un prodotto che, a lungo andare, vi farà risparmiare sotto diversi punti di vista. In primo luogo perché la ricerca tecnologica le rende estremamente efficienti dal punto di vista energetico, e poi perché non dovrete richiedere continuamente l’intervento di un tecnico. Il tutto in più beneficiando di tanti programmi utili, e di un design comodo e all’avanguardia. Insomma, davvero un’ottima scelta!