Nuove regole sulla pubblicità su YouTube: quattro chiacchiere con l’esperto Lukas Mollberg

Google ha annunciato l’entrata in vigore di nuove regole pubblicitarie che mirano a trasformare ancora una volta la visualizzazione di inserzioni sui video su YouTube. Secondo quanto dichiarato da Google, anche coloro che non sono iscritti al programma di affiliazione potranno vedere pubblicità sui propri video, ma senza ricevere nessun compenso.

Si tratta di una piccola rivoluzione che andrà sicuramente a influire sulla creazione dei contenuti da parte dei canali più piccoli, senza numeri sufficienti per poter diventare partner con il colosso di Mountain View. Per parlare dell’argomento, abbiamo invitato l’esperto Lukas Mollberg, il quale possiede diversi canali, blog e siti come Casinoble .

Lukas, la nostra redazione ti da il benvenuto. Come sai, Google ha deciso di cambiare le linee guida sulla pubblicità su YouTube. Puoi dire ai nostri lettori cosa significa questo per i creatori di contenuti e per gli utenti che guardano i video?

Grazie mille per l’invito. Google sta sempre più generando un monopolio sui contenuti, e questa decisione di mostrare pubblicità sui video degli youtuber non iscritti al programma di affiliazione è una mossa che dimostra proprio questo. Il fatto che il proprietario della piattaforma possa decidere di mostrare qualsiasi pubblicità, senza condividere i profitti con nessun’altro, segna sicuramente una svolta nel panorama pubblicitario di Internet, e non in meglio. Chiunque avesse intenzione di avviare una piccola carriera su YouTube, dovrà fare i conti con delle pubblicità di cui non riceve i profitti. Sappiamo bene quanto gli annunci siano un modo per incentivare la creazione di contenuti, ma se possono essere mostrati senza che i creatori stessi ricevano un guadagno, allora tutta l’impalcatura viene messa in dubbio. Per quanto riguarda coloro che visualizzano i video, rappresenta un limite in più che potrebbe portare molte persone a smettere di seguire i creatori di contenuti minori. Se nei canali più famosi la pubblicità viene accettata perché strumento con cui viene in parte finanziato il canale stesso, ora gli utenti dovranno accettare che questa pubblicità non sia volta a far guadagnare nessuno se non già la multimiliardaria società di Mountain View.

Pensi che questa modifica possa avere dei riscontri ancora peggiori in futuro?

L’idea che Google possa mostrare pubblicità senza condividere i guadagni potrebbe portare, lentamente, a una monopolizzazione del settore ancora più evidente di quella presente oggi. Intendo dire, se Google può mostrare annunci anche in canali con meno di 1000 seguaci non iscritti al programma di affiliazione , cosa gli vieterà in futuro di modificare ancora le regole per mostrare pubblicità non pagate sui canali da 100.000 o 1 milione di follower? È chiaro che l’intento di Google è quello di sfruttare una piattaforma satura di contenuti per ingrossare le sue tasche e questo non deve essere preso alla leggera.

Le nuove linee guida sono correlate ai recenti problemi con l’antitrust?

Google sta avendo problemi con l’antitrust in diversi paesi. Negli Stati Uniti la causa punta a limitare la potenza e l’influenza di Google sulle imprese, dimostrando che chiunque voglia essere visibile sul web, che gli piaccia o meno, è costretto ad accettare i regolamenti di Google. Un potere troppo grande che deve essere ridimensionato. Lo stesso sta succedendo nel Regno Unito, dove l’antitrust sta lavorando allo stesso modo per limitare quello che oggi è un poter assoluto sul web. Il fatto che Google continui nella sua linea di monopolizzazione, sicuramente dimostra che, per ora, ai piani alti della società nessuno teme di essere condannato. Hanno raggiunto un livello elevato e sono proprietari di una piattaforma indispensabile a livello mondiale, motivo per cui possono davvero dettare legge.

Ringraziamo Lukas per l’intervista.