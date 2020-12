HIGIFT: il sito dei gadget personalizzati che fa dell'innovazione il suo punto di forza

HiGift, lo shop online dedicato all’acquisto di gadget personalizzati e articoli promozionali si rinnova e propone un upgrade sul funzionamento della piattaforma, una nuova veste grafica ed oltre 1.000 nuovi articoli.

Il negozio online nasce nel 2013 ed inizialmente è aperto solo ai rivenditori per dar loro una alternativa di rapida consegna rispetto ad una produzione e importazione di gadget personalizzati dal Sud Est Asiatico. Infatti con HiGift usufruiscono di un servizio di acquisto immediato per piccoli quantitativi di prodotto, con Gadget Lab parlano di grandi produzioni.

Oggi il sito è un canale B2B e B2C, quindi è aperto non solo ai rivenditori ma anche ai clienti finali ed a tutte le tipologie di aziende che desiderano far conoscere la propria realtà attraverso oggetti che la identificano.

Ecco alcuni punti di forza del sito.

Gli oggetti possono essere acquistati personalizzati o neutri, anche in piccole quantità.

Rintracciare i prodotti è facile e veloce, grazie a tre diverse modalità di ricerca: il menu a tendina che compare subito in home page, la classica barra di ricerca e la ricerca facilitata per temi e settori.

Ogni scheda prodotto contiene un configuratore per calcolare in autonomia il proprio preventivo. Si inseriscono infatti la quantità desiderata, si sceglie il posizionamento che deve avere la creatività che vogliamo inserire sull’oggetto, si carica dunque il logo: il gioco è fatto, in soli 4 click si riesce ad avere un preventivo in base alle personali esigenze e si può andare direttamente all’ordine o aggiungere al carrello e continuare a navigare.

Per informazioni, oltre ai classici mezzi di contatto, telefono ed email, gli operatori di higift.it

Particolare attenzione viene posta al cliente abituale che, con il programma fedeltà HiGift Circle, potrà ottenere sconti e vantaggi a seconda del volume di fatturato generato sul sito.

Higift oggi contiene circa 5.000 prodotti e propone una scelta di articoli completa per ogni categoria. Dalle chiavette USB, alle penne personalizzate, alle borse shopper personalizzate, braccialetti in silicone, tazze e borracce personalizzate …insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Attualmente è disponibile HiGift anche in inglese e ad inizio 2021 saranno online le versioni in francese e tedesco, per garantire una navigabilità user-friendly in gran parte d’Europa.

Con HiGift le novità sono all’ordine del giorno, non rimane che registrarsi al sito per non perdere news e occasioni speciali!