Economia: l'azienda sanremese Amer Yachts farà parte del progetto Argos per proteggere le imbarcazioni

I cantieri nautici Permare-Amer Yachts faranno parte del progetto europeo Argos (Antifurto Robusto sistema operativo basato su Galileo). Il progetto, cofinanziato dall'agenzia europea GNSS nel quadro del programma ‘Elementi Fondamentali’, ha iniziato le sue attività ad ottobre scorso.

L'obiettivo è sviluppare una soluzione basata sul GNSS per aiutare gli utenti marittimi a proteggere i loro yacht sia dai tentativi di furto che dai rischi di disancoraggio in rada. La soluzione si basa principalmente sull'uso del sistema globale di navigazione satellitare europeo Galileo. Grazie ai suoi servizi e differenziatori (ad es. Open Service Navigation Message Authentication), Argos può fornire agli utenti una soluzione affidabile, sicura, accurata e tempestiva per garantire protezione e sicurezza.

Il progetto avrà una durata di 24 mesi ed è coordinato da Modis Consulting, alla guida di un consorzio composto da Gea Space, Chipcraft Sp., Permare e Aria United. I risultati del progetto saranno fondamentali per la comunità degli utenti marittimi, ma hanno un effetto di ricaduta positivo anche in altre applicazioni e settori.