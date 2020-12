L'Asl 1 gli comunica di iniziare la quarantena, ma è già guarito ed è stato tre settimane in isolamento. La testimonianza di un giovane imperiese "È inaccettabile"

L’Asl 1 imperiese gli comunica con una lettera di dover iniziare la quarantena obbligatoria, ma ha già eseguito il secondo tampone ed è stato tre settimane in isolamento. È quanto accaduto a F.I., giovane di Imperia, che ha deciso di stigmatizzare l’operato dell’azienda sanitaria rispondendo formalmente a questa comunicazione attraverso una mail. Una mail non solo di critica, ma al cui interno sono presenti buon senso e responsabilità. La lettera dall’azienda sanitaria gli viene recapitata, anche con il cognome scritto in modo errato, il primo dicembre scorso e all’interno della stessa ci sono tutte le indicazioni sul comportamento da adottare durante la quarantena obbligatoria dovuta all’infezione da covid-19. Ad oggi infatti, F.I., sta bene ed è in salute, dopo il secondo tampone effettuato il 21 novembre scorso e, dopo tre settimane di isolamento. Il giovane ha scelto di “iniziare l'autoisolamento ancor prima di fare il primo tampone, riporta il testo della mail inviata ieri all’ ufficio relazioni con il pubblico, non appena ho accusato i primi sintomi”. Dal 24 ottobre infatti, non ha mai più avuto contatti neanche con i familiari.

“Trovo francamente inaccettabile- sottolinea F.I- aver ricevuto questa lettera a distanza di 26 giorni dal mio primo tampone, effettuato il 4 novembre. Tralasciando il fatto di averla ricevuta addirittura dopo l'esito negativo del secondo tampone, effettuato ovviamente presso la vostra struttura, il 21 novembre, è inaccettabile che in una situazione in cui il tempismo è fondamentale si faccia affidamento esclusivamente sulla buona fede e sul buon senso del singolo cittadino”. Buonsenso che in questo caso c’è stato, ma non sempre accade, come emerso in tutti questi mesi di emergenza sanitaria, che i cittadini decidano di intraprendere determinate scelte se non in seguito alle imposizioni da parte delle Istituzioni.

“Mi chiedo, chiosa F.I, se la segnalazione alle forze dell’ordine fosse stata fatta in maniera tempestiva, o se io, o chi per me, avrebbe potuto girare indisturbato per la città nonostante la positività. La vostra responsabilità e l'importanza del vostro operato in questo difficile frangente non sia di minore importanza rispetto a quella dei medici che attivamente si prendono cura dei pazienti più gravi e un ritardo simile è sintomo quantomeno di un problema di gestione nei vostri uffici, ma, cosa più grave, rappresenta un potenziale grave pericolo per la collettività. Questa grave mancanza non è sicuramente ascrivibile al mezzo utilizzato, cioè quello epistolare, dal momento che la lettera risulta essere stata spedita il 24 novembre, tuttavia comunicazioni di tale importanza necessiterebbero anche di un medium più rapido e sicuro: perché non comunicarlo anche via mail?”, si chiede il giovane e nel contempo spera “che il mio caso sia un'eccezione” e di conseguenza invita l’Asl 1 “a prenderlo in considerazione e ad agire in modo che circostanze simili non si ripetano”.

Contattato dalla nostra testata F.I. invita inoltre, l’Asl 1 a correre ai ripari affinchè tali situazioni non si verifichino più. “Il mio è un parere da ingegnere- ci spiega- perché se il problema è il carico di lavoro sugli uffici e loro devono compilare queste lettere, e ciò si vede dal nome scritto in modo sbagliato, è estremamente semplice produrre un programma che lo faccia automaticamente e che questi sono i casi che sarebbero facilmente evitabile con una vera digitalizzazione della pubblica amministrazione".

Abbiamo chiesto delucidazioni sulla vicenda all’Asl 1 imperiese la quale, in seguito alla segnalazione, ha provveduto a compiere delle verifiche interne per ricostruire quanto accaduto. “L'interessato dopo l'individuazione di positività è stato da noi contattato telefonicamente ed isolato- replica l’azienda sanitaria. Per completezza gli abbiamo inviato per lettera le norme di comportamento da tenere durante l’isolamento, già anticipate durante le telefonate. Comprendiamo lo stress dovuto alla situazione, ma è anche bene ricordare che i nostri uffici hanno una mole di lavoro non indifferente, visto che vengono inviate quotidianamente oltre 250 comunicazioni e monitoraggi agli utenti in stato di sorveglianza, potrebbero verificarsi dei disguidi tecnici. Ma è palese, considerato che il 4 novembre scorso l'interessato ha effettuato il tampone e lo ha ripetuto dopo il 21esimo giorno, come da normativa, che c'è stata una effettiva presa in carico dell'interessato con le relative comunicazioni per la conclusione dell'iter di sorveglianza”.

In buona sostanza tutta la vicenda è da inquadrare nel ritardo dettato dalla burocrazia relativamente alla comunicazione formale dell’inizio della quarantena. Il paziente non è stato “trascurato” dal punto di vista sanitario, circostanza questa mai paventata in nessuna circostanza da F.I.

Si assiste quindi, purtroppo, alla “solita” burocrazia che fa incappare nelle proprie maglie i cittadini. Comprensibile certamente lo sfogo di F.I. che, dopo aver contratto il virus ha subito la quarantena e la relativa trafila, si è visto ricapitare questa missiva dopo quasi un mese dal primo tampone; uno sfogo questo, però che vuole essere uno stimolo per l’istituzione sanitaria affinchè non si verifichino più questi disguidi.