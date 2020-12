A dicembre scatta il piano asfalti per Arma di Taggia: approvati lavori per 100mila euro

Questo il dettaglio del piano lavori:

- Via Eroi Armesi - sarà completamente rifatta la strada, utilizzando lo stesso tipo d’asfalto usato per il lungomare e andando a ripristinare i sottoservizi;

- Lungomare - saranno sistemati diversi punti dove l’asfalto è ammalorato o si presentano buche;

- Via Magellano, sarà asfaltata nel tratto compreso tra le palazzine e la pista ciclopedonale;

- A lato di piazza Marinella, sarà sistemata l’area parcheggio dove è stata collocata l’isola ecologica;

- via Queirolo, in fondo, prima di arrivare in piazza Tiziano Chierotti nello spiazzo antecedente all’incrocio a via Lungomare sarà rifatto l’asfalto;

- Via San Giuseppe, dove inizia la salita sarà posizionata una grande griglia di scolo per la raccolta dell’acqua;

- zona Darsena, nell’area sosta a lato del Circolo Nautico sarà rifatto l’asfalto;

- Spiazzo all’incrocio tra via Eroi Armesi, via Queirolo e via Armesi, sarà posizionata una griglia di scolo per convogliare le acque.