Impanti sciistici e scuole, la lettrice Teresa replica alla deputata sanremese del M5S Leda Volpi,

"Egregia Onorevole Leda Volpi, è evidente che lei non legge abitualmente Sanremo News, e perché dovrebbe farlo? Dovrebbe farlo per poter poi discettare su argomenti che non conosce e su Presidenti di Regione che conosce ancora meno, a quanto pare, altrimenti si sarebbe accorta di quante volte una certa signora di Sanremo, Teresa Barazzetti, mittente della presente, ha criticato il Presidente Toti per vari motivi, secondo la scrivente, contrari al buon senso e all'interesse dei cittadini ma, nel caso del suo intervento, sento il dovere di schierarmi dalla parte di Giovanni Toti, per il semplice motivo che le di lei osservazioni mi sembrano del tutto pretestuose, a partire dalla chiusura degli impianti sciistici paragonati alla riapertura delle Scuole.

Il vostro, non mio, Presidente del Consiglio, ha fatto il bello e il cattivo tempo senza un minimo di buon senso, servendosi del virus come di una clava e non tenendo in alcuna considerazione il fatto che i provvedimenti devono essere disposti con quel minimo di considerazione per i cittadini, i lavoratori e l'interesse comune che, se non contemplato, provocano danni e conseguenze dannose quanto il virus. Il rischio sanitario è sempre presente anche a noi che seguiamo le regole ‘del contenimento e della prudenza’ senza sottovalutare la necessità di comportarsi adeguatamente per non favorire la diffusione del virus e, se un certo numero di incoscienti mette in serio pericolo il contenimento dei contagi, mi creda, quasi mai trova qualcuno che lo riporti alla ragione con un intervento sanzionatorio da lasciare il segno! Le forze dell'ordine fanno il massimo possibile e al meglio il loro lavoro, ma evidentemente i controlli non sono adeguati alla maleducazione e al menefreghismo di una certa categoria di idioti che non hanno il senso della realtà, e ai quali andrebbe fatto obbligo di farsi un ‘giro’ negli Ospedali, dove il panorama non è certo quello che vedono dai tavolini dei bar dove stazionano guardando il panorama. Detto questo, Le ricordo che il Presidente Toti, paragonando le piste da sci alle Scuole, ha fatto un ragionamento che molti non hanno avuto la capacità di fare e cioè che, le piste da sci sono all'aria aperta, l'affluenza deve essere limitata per forza di cose e questo i gestori degli impianti lo sanno bene, mentre le Scuole, se non lo sa provvedo ad informarla, sono quasi sempre ospitate in ambienti inidonei, in fabbricati sovente destinati in precedenza ad altri usi, con gli studenti che devono trascorrere le ore di lezione ‘in presenza’ di finestre aperte e lei mi insegna che l'inverno, anche in Riviera, non ci risparmia giornate buie e fredde, perché la stagione non rispetta i desideri di chi intende la Scuola come un luogo accogliente e privo di rischi.

Se avrà la voglia e la pazienza di informarsi sui contagi in quelle Scuole della Provincia di Imperia dove le lezioni si svolgono ‘in presenza’, si renderà conto che quotidianamente e sottolineo ’quotidianamente’, si verificano contagi, con conseguente messa in quarantena delle classi e del personale docente e non, che prestavano servizio nelle stesse. Una intera Scuola, qualche mese fa, è stata completamente chiusa per il tempo necessario a renderla accessibile dopo sanificazione e quarantena delle classi e del personale. Allora, cosa vogliamo concludere? Che una bella giornata sulla neve è estremamente favorevole alla diffusione del virus, mentre una serie di stanze adibite a classi per studenti infreddoliti per l'aereazione delle stesse e che, al termine delle lezioni, escono per tornare a casa su autobus affollati: gli stessi con i quali, nelle medesime condizioni, a Scuola ci sono arrivati qualche ora prima?

Nessuno riuscirà mai a convincermi che l'ambiente scolastico sia un ‘presidio sanitario’ mentre le piste da sci un pericoloso luogo di contagio. Mi dispiace, anzi no, per lei che, criticando il Presidente Toti a sproposito, ha dimostrato a quale scarso livello di valutazione e di lucidità di giudizio siano coloro che siedono in Parlamento a rappresentare, non già un esempio di buon governo, ma di grande, preoccupante incapacità di valutazione.

La sottoscritta Teresa Barazzetti - Sanremo".