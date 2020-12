Pallanuoto: il 23 gennaio via al campionato femminile, Rari Nantes Imperia nel girone 'Nord Ovest'

Con una nota stampa apparsa sul sito FIN, è stata ufficializzata la stagione 2020/21 del campionato di Serie A2 Femminile. La stagione regolare sarà suddivisa in quattro raggruppamenti da cinque squadre ciascuno, con la Rari inserita nel girone 'Nord-Ovest'.



E' prevista la promozione in A1 di due squadre , attraverso una fase playoff, e la retrocessione di quattro squadre, dopo i playout. Il fischio di inizio del campionato è fissato per il week-end del 23-24 gennaio 2021 e i successivi incontri dovrebbero disputarsi ogni due settimane, con la conclusione della fase regolare fissata al 6 giugno. Rari Nantes Imperia è stata inserita nel 'Girone Nord-Ovest' con Aquatica Torino, U.S. Locatelli, Como Nuoto e Rapallo Pallanuoto.