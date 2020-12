Imperia: l'opposizione di centrodestra si colorerà di arancione, pronto il gruppo consiliare di 'Cambiamo'

L'opposizione di centrodestra del capoluogo si colorerà presto di arancione. I gruppi 'Forza Imperia', 'Vince Imperia' e 'Progetto Imperia' si riuniranno in un'unica compagine sotto il nome di 'Cambiamo', la formazione politica fondata dal presidente della Regione Giovanni Toti che in provincia di Imperia vede come principale rappresentante l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola, reduce dall'ultima assemblea nazionale che si è svolta online nei giorni scorsi.



A far parte ufficialmente di 'Cambiamo' in consiglio saranno Gianfranco Gaggero, Antonello Ranise, Alessandro Savioli, Luca Lanteri e Davide La Monica, quest'ultimo sarà capogruppo come ha annunciato durante l'ultimo consiglio comunale, quando intervenendo sulla bagarre interna alla maggioranza tra 'Obiettivo Imperia' e il vice sindaco Giuseppe Fossati, ha invitato ironicamente il consigliere Andrea Landolfi ad arerire a 'Cambiamo'.

“L'invito era ironico, ma come ha detto Toti siamo aperti a tutte le persone per bene che sposano i nostri progetti e le nostre idee”, ha commentato La Monica a Imperia News.



“La nostra scelta in realtà l'abbiamo già fatta durante la campagna elettorale per le regionali, presto concretizzeremo le nostre intenzioni. Quando? Pensiamo al primo consiglio comunale in presenza”, ha spiegato Alessandro Savioli al nostro giornale.