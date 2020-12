Vallecrosia: prosegue il restyling del lungomare, Biasi “Riqualificazione turistica, sportiva e culturale” (Foto)

Proseguono i lavori sul lungomare di Vallecrosia per il restyling della passeggiata che vedrà la creazione di servizi igienici, una palestra all’aperto di cui poter usufruire oltre che ad opere di arredo urbano.



Nuove spiagge attrezzate, un nuovo campo da beach volley, insomma il lungomare cambia faccia e si mette ‘in tiro’ per la stagione prossima. Una mossa intelligente ed attrattiva in attesa dell’estate.



“Sono partiti i lavori per la riqualificazione del waterfront di Vallecrosia su un tratto di circa 400 metri lineari che va dal confine con Bordighera fino al fiume Verbone - commenta ai nostri microfoni il sindaco Armando Biasi - l’intervento prevede la realizzazione della pista ciclabile, arredo urbano ovvero la piantumazione e l’installazione di una nuova ringhiera, servizi igienici e una palestra all’aperto con attrezzi dove le persone potranno allenarsi. L’importo dei lavori è di circa 690mila euro, fondi ottenuti attraverso il fondo strategico regionale. I lavori termineranno prima della prossima estate e vedranno anche nuove attrezzature su due spiagge libere, servizi per i bagnanti e un campo da beach volley. Vallecrosia avrà dunque una importante riqualificazione turistica, sportiva e culturale grazie alle opere in corso”.