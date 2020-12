Sanremo: vacanze senza turisti e proprietari di seconde case, Faraldi “Ormai si può solo sperare per il 2021” (Video)

Il nuovo Dpcm parla chiaro: per le feste non ci si potrà sportare tra regioni. È arrivata così la pietra tombale sul comparto economico e turistico della Riviera che contava su qualche eventuale concessione per poter rimediare sul finire a un anno disastroso. Ma non sarà così.

Sanremo si prepara lo stesso per il Natale con addobbi, musica in filodiffusione e decorazioni ‘vignettistiche’ per i cubi antiterrorismo di via Matteotti. Addio a qualsiasi idea di eventi o intrattenimenti.

“Per una città come Sanremo i contraccolpi saranno importanti, per un’economia strutturata sul turismo sarà devastante l’impossibilità di muoversi tra regioni, forse potremo giocarci il jolly del turismo francese ma per il momento sono solo indiscrezioni, possiamo solo aspettare e sperare di riuscire a superare questo momento - commenta ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo - pesa anche la mancanza del Casinò un partner fondamentale per l’economia e il turismo della città, sono situazioni per le quali non possiamo far altro che protestare con il governo centrale e poi adeguarci alle regole. La chiusura del Casinò è un danno anche per tutte le attività che girano attorno alla casa da gioco”.

“Sarà un Natale diverso, l’amministrazione ha fatto quello che riteneva giusto e non è mancato il dibattito sull’opportunità o meno di montare le luminarie ma abbiamo poi deciso che il Natale dovrà essere acceso e non spento - ha poi aggiunto Faraldi - le limitazioni sono tante e a pagarne le conseguenze saranno residenti e turisti. Speriamo comunque che l’atmosfera sia gradevole”.