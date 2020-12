Nuoto: nel weekend Iª Prova Qualificazioni al Campionato Italiano per la Rari Nantes Imperia

Sabato 5 e domenica 6 dicembre, alle Piscine di Albenga, per la Rari Nantes Imperia si svolgeranno le gare della Iª Prova Qualificazioni al Campionato Italiano di Categoria in vasca corta.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni future e, allo stesso tempo, rispettare tutte le norme in materia di emergenza sanitaria sono state predisposte particolari misure che dovranno essere rispettate quali il contingentamento delle squadre in vasca, il numero di atleti limitato di atleti per ogni sessione di riscaldamento, la chiusura al pubblico dell'accesso alla struttura (dove rimarranno soltanto atleti, allenatori e addetti ai lavori). Le gare potranno essere ugualmente seguite in video, dalla pagina Facebook ' Piscine di Albenga' .

In vista delle gara ha parlato il responsabile settore Nuoto della Rari Nantes Imperia, Franco Brioglio: "Sono davvero contento si possa ripartire, soprattutto per i ragazzi. Il loro impegno, in questi due anni, è stato encomiabile: tra lavori in piscina ed emergenza COVID, abbiamo girato la regione per allenarci. Grazie anche alla società che ci ha sempre sostenuto e consentito di trovare altri impianti per prepararci".

"Da poco, siamo tornati alla Cascione per allenarci con maggiore intensità, in avvicinamento a questo appuntamento. In questi giorni, abbiamo partecipato ad un video contest con altri team dove sono stati registrati i tempi delle staffette e abbiamo ottenuto dei buonissimi risultati. - sottolinea - Quindi la squadra è in forma, non essendo mai rimasta davvero ferma. Non ci saranno tutti gli effettivi ma comunque la Rari porterà una formazione di ben 15 atleti della 'Categoria'."

L'allenatore della squadra Davide Dreossi potrà contare sui seguenti ragazzi: Edoardo Campi, Stefano Marzorati, Simone Forti, Chiara Marzorati, Anna Luce Marzorati, Lorenzo Giordano, Gaia Gurriero, Sofia El Baraka, Soraya El Baraka, Martina Acquarone, Benedetta Di Maro, Elisa Cifelli, Rebecca Luongo, Eleonora Mela.