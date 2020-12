Ginnastica: la 'Riviera dei Fiori' domenica scorsa a Milano per il campionato nazionale indivuduale

Anche la scorsa settimana le ginnaste della ‘Riviera dei Fiori’ sono state impegnate in una competizione nazionale, disputata domenica. All'Accademia Nazionale del Trampolino Elastico a Milano, in una gara ben organizzata e nel rispetto delle norme sanitarie attuali, si è svolto il Campionato Nazionale Individuale Silver di Trampolino Elastico.

Due le ginnaste ponentine iscritte alla gara, entrambe nella categoria ‘Allieve 2’ (10/12 anni), che hanno svolto l'intero programma tecnico con le candele a tempo, un esercizio obbligatorio ed un libero. Nonostante le due ragazze non gareggiassero da marzo per la cancellazione di tutte le prove regionali, il loro comportamento ha soddisfatto i tecnici Giulia Bellone presente a Milano, Nicla Londri, Damiano Giunta e Elisa Addiego.

Azzurra Diurno si è classificata al 10° posto mentre la compagna Elisa Voci è arrivata 139a. Certo i risultati di questo periodo risentono delle situazioni 'particolari' in cui si trovano gli atleti e le Associazioni in tutta Italia. Si passa da team che dispongono di impianti propri sempre disponibili, ad altri che possono allenarsi in situazioni spesso precarie in palestre Comunali-Scolastiche.

Sempre per il Trampolino e in contemporanea con la gara Silver, si è svolta la finale nazionale della Coppa Campioni. Nella gara del livello ‘Gold’ si era qualificata Alessia Saccoccia che, purtroppo, per vari problemi societari non ultimo il fattore economico, non ha potuto essere presente a Fano.

Per il prossimo fine settimana, la società ponentina sarà impegnata alla Fiera di Rimini dove è in programma un nutrito numero di finali nazionali delle varie sezioni agonistiche della ginnastica. Quattro le ginnaste impegnate, tutte nella disciplina della ritmica e nell'impegnativo programma del livello LD. Scenderanno in pedana per le ‘Allieve’ Sofia Alagna, per le ‘Junior’ Giorgia Valastro e Giulia Carrera e per le ‘Senior’ Alice Frascarelli. Due i tecnici che le seguiranno nella trasferta dal 4 all' 8 dicembre, Daniela Breggion e Lorenza Frascarelli.

“Nonostante i problemi certo non mancano, per noi come per tutto lo sport in Italia che ha vissuto un 2020 inimmaginabile – evidenzia il sodalizio - la nostra società cerca di stare vicino ai propri tecnici e atleti, dalle sezioni agonistiche alle attività di base che comunque hanno subito un calo delle presenze nelle palestre , certe ancora indisponibili. Verranno tempi migliori, intanto abbiamo completato alcune migliorie alle palestre della ginnastica presenti presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori che, grazie anche alla quasi conclusione dei lavori sul tetto, renderanno tutto più 'funzionale' e accogliente”.