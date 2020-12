Lo speaker imperiese Matteo Di Palma entra nella squadra di Radio Italia

Lo speaker radiofonico imperiese Matteo Di Palma entra a far parte della squadra di Radio Italia. A partire da sabato, Matteo comincerà dalla conduzione pomeridiana di ogni weekend dalle ore 15 alle 17.

Il cambio arriva dopo quattro anni alla conduzione del programma “Comfort Zone” su R101, emittente del gruppo RadioMediaset, insieme a Francesca Bacinotti. Qui l’affetto degli ascoltatori non è mai mancato, grazie alla capacità di renderli protagonisti durante l’intera durata del programma.

In questi anni Matteo si è distinto anche per il prezioso apporto come volto ufficiale sul Web e negli eventi live, tra i quali il Festival di Sanremo, il Fuorisalone, la Pittarosso Pink Parade, l’apertura del concerto degli Imagine Dragons davanti ad oltre 60 mila persone.

Il passaggio a Radio Italia, quarta radio nazionale più seguita, segna un punto decisivo, una svolta, nella sua carriera.

Il percorso radiofonico di Matteo inizia circa dieci anni fa. Di Imperia, classe 1990, trasforma la sua passione per la radio in lavoro nel 2011. In quell‘anno approda a CampusWave Radio, la prima vera esperienza radiofonica. Da qui, si susseguono diverse esperienze in ulteriori emittenti locali liguri che lo portano al grande salto: nel 2012 arriva su m2o Radio, prima esperienza in una radio nazionale, emittente del gruppo GEDI.

Qui emerge il suo punto di forza: l’ironia schietta e pungente. È questo che lo porterà alla svolta più importante della sua carriera.

La conduzione, nel 2016, di “Ariston Comic Selfie”, talent comico nazionale prodotto dal Teatro Ariston, ne è la conferma.

Oltre alla radio, esprime la sua irriverenza con una vasta presenza nel mondo del Web tra video e contenuti di ogni genere. “OneMatthewShow”, questa la sua firma sui suoi account social, compreso il suo neonato canale Youtube: ogni giovedì, interviste e approfondimenti sui temi più attuali.

A oggi, a soli 30 anni, è al suo terzo network nazionale. Una nuova avventura che comincerà tra qualche giorno, questo weekend, con l’entusiasmo e la verve tipica del suo stile.