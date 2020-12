I migliori accessori per il Vino: Cantinetta Frigo, Decanter, Secchiello per il Ghiaccio. Cosa un appassionato deve avere in casa

Ci sono alcuni accessori che proprio non possono mancare nella casa di un vero appassionato di vino, vediamo insieme quali sono e come scegliere i migliori.

Accessori per il vino: una guida

Se sei appassionato di vini, ti piace studiarli, degustarli e collezionarli a casa tua certamente saprai l'importanza di alcuni strumenti che ti permettono di conservarli al meglio, apprezzarli e servirli in modo adeguato. Un buon bicchiere di vino è come un rituale che deve essere eseguito passo dopo passo. Scopriamo adesso quali sono questi accessori che proprio non possono mancare nella casa di un vero appassionato.

Cantinetta Frigo

Oggi le cantinette frigo per il vino sono progettate come veri e propri complementi di design per la cucina o pensate su misura per spazi appositamente dedicati nella tua casa. Si tratta di un accessorio fondamentale per la corretta conservazione delle tue bottiglie, specialmente per le più pregiate, alla temperatura ideale e costante. Ci sono modelli di cantina che ti permettono di distribuire le bottiglie in aree a temperatura diversa, per creare l'ambiente ideale di conservazione e avere le tue bottiglie preferite sempre pronte da servire.

Per scegliere la migliore cantinetta vino a doppia temperatura per la tua casa devi prima di tutto valutare al meglio gli spazi: ne esistono infatti di moltissime forme e tipologie e con diverse funzionalità, in base alle tue specifiche esigenze. Oltre alla temperatura ci sono altri due fattori molto importanti da considerare per la conservazione ottimale delle tue bottiglie: umidità e assenza di luce. Una buona cantinetta infatti ti permette di costruire l'ambiente ideale per la conservazione del vino, rispettandone le peculiarità. Partendo infatti dalle necessità di conservazione potrai scegliere anche tra molteplici proposte di design, per adattare perfettamente la cantinetta allo stile della tua casa.

Decanter

Anche un decanter di certo non può mancare nell'attrezzatura di un appassionato. Si tratta di una brocca, solitamente di vetro o di cristallo, progettata per servire i vini rossi più strutturati e di annata. I vini rossi, specialmente quelli di annata, sono particolarmente delicati e per essere gustati a pieno hanno bisogno della giusta ossigenazione. Il decanter infatti oltre a favorire l'ossigenazione del vino provvede a stabilizzarlo e a filtrare eventuali residui che ne ostacolano la naturale limpidezza.

Un vino di annata ha bisogno di almeno trenta minuti di decanter prima di essere servito, per poterne apprezzare al meglio il bouquet e la struttura. Ricorda di versare il vino molto lentamente nel decanter per favorirne l'ossigenazione e per intercettare eventuali residui causati dal tempo.

Capita infatti che possano cadere nella bottiglia piccoli frammenti di sughero del tappo. I vini bianchi o i frizzanti ad esempio non hanno bisogno di essere decantati.

Secchiello per il ghiaccio

Abbiamo già parlato dell'importanza di servire il vino alla giusta temperatura e quanto una cantinetta refrigerata possa essere di aiuto. Una volta però stappato il vino è necessario mantenere la temperatura a livelli ottimali fino all'ultimo bicchiere, per poterlo apprezzare a pieno. In questo caso l'accessorio fondamentale è un secchiello per il ghiaccio. Ne puoi trovare di design diversi e accattivanti, tanto da diventare un vero e proprio complemento di arredo per la tua tavola in termini di forme e colori. L'utilità in questo caso si sposa perfettamente con la cura dei dettagli.

Un vino bianco servito troppo caldo ad esempio perde molto in gusto e profumo e non ti permette di apprezzarlo a pieno. Le maggiori cantine realizzano i propri secchielli per il ghiaccio brandizzati, ma è possibile trovarne anche di molto eleganti per la tua tavola o per i tuoi aperitivi.

Gli accessori per il vino: alcune tips

Abbiamo visto alcuni accessori perfetti per veri appassionati di vino. Ma c'è di più! Un buon cavatappi ad esempio è fondamentale per stappare le bottiglie con cura, senza rovinare il tappo, specialmente per i vini pregiati e di annata. Un altro accessorio molto utile è anche il tappo salva vino: si tratta di uno speciale tappo che tramite il principio del sottovuoto permette di conservare a lungo una bottiglia già precedentemente stappata senza alterarne il sapore o il bouquet. O ancora i portabottiglie termici, dei veri e propri cappotti, che consentono di mantenere costante la temperatura delle tue bottiglie. Queste sono solo alcune tips ulteriori per veri appassionati di vino.

Ora non ti resta che stappare una bottiglia e goderti un bicchiere del tuo vino preferito.