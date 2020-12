Sanremo: partiti i lavori di sistemazione al tetto del Mercato dei Fiori, termineranno entro fine gennaio (Foto)

Sono partiti i lavori al tetto del Mercato dei Fiori di Valle Armea, struttura di proprietà comunale in parte utilizzata come polo sportivo e in parte anche dalle scuole.

Negli ultimi anni, infatti, come rilevato dagli uffici tecnici comunali ed anche a fronte di segnalazioni degli utenti, sono state riscontrate problematiche di infiltrazione d'acqua dalla copertura della struttura. Come evidenziato da Amaie Energia, che ha in gestione la struttura, nonostante i numerosi interventi di messa in sicurezza parziale già realizzati dalla società, serviva dare corso ad una serie di interventi definitivi.

Il costo dei lavori (svolti dalla EdilCostruzioni) è fissato in 643mila euro, inserito nel capitolo di spesa relativo alle manutenzione straordinarie degli impianti sportivi e turistici, finanziato con l’avanzo vincolato Rai. Gli interventi risolveranno definitivamente il problema del tetto, dal quale l’acqua filtrava all’interno. I lavori termineranno entro fine gennaio.

L’intervento in corso prevede la sistemazione dei tre-quarti della copertura e, a breve, l’Amministrazione comunale ha allo studio quello per la parte restante del tetto.