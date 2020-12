Ventimiglia: il Gruppo di Fratelli d’Italia dopo il Consiglio di venerdì "Con 1000 posti auto in più in centro rilanceremo la città"

"E' sicuramente un grande risultato, quello ottenuto grazie al grande lavoro del Sindaco coadiuvato dall’On. Flavio Di Muro e tanto voluto dal nostro gruppo, per arrivare ad ottenere in anticipo le aree dell’ex Ferrovia, siglando un protocollo d’intesa". Lo hanno detto Ino Isnardi e Giovanni Ascheri di Fratelli d'Italia, dopo l'assise di venerdì scorso.

"Sono molto soddisfatto di poter portare avanti con il mio assessorato un’opera pubblica importantissima per la nostra città - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici di Fratelli d’Italia Giovanni Ascheri - dal nostro gruppo voluta da tempo che, finalmente adesso diventerà realtà dando un grande segnale di rilancio alla nostra città ed alla nostra economia. Realizzare 1.000 posti auto liberi per i nostri residenti ma anche per i non residenti e turisti, è un’opera che da anni non si era mai riusciti a fare evitando che tutti coloro che vorranno venire a Ventimiglia, finalmente potranno trovare agevolmente un posto centrale per poter parcheggiare. Sarà mia cura in qualità di assessore ai lavori pubblici seguire con attenzione la pratica ed il progetto affinché il risultato finale sia oltre che posti auto anche un’opera decorosa per la città curando con attenzione tutti i particolari".

"Particolari che - continua il Capogruppo di FdI, Ino Isnardi - sono una delle nostre attenzioni maggiori che vogliamo dare ai progetti di riqualificazione della città. I parcheggi sono una risorsa importante per la città, che va valutata con attenzione ed è una pratica che vogliamo ristudiare bene, al punto che oggi alla luce di questo nuovo grosso numero di stalli, si dovrà velocemente procedere al ricalcolo di quelli a pagamento e di quelli gratuiti, oltre a definire chi sarà il nuovo e competente gestore per poter ottenere un ritorno economico che investiremo in altre opere pubbliche per la città".

"Tante sono infatti già le opere in itinere e tante saranno pianificate: opere pubbliche che cambieranno finalmente faccia a Ventimiglia - proseguono l’assessore Ascheri ed il Capogruppo Isnardi - basti pensare che ad un anno e mezzo dalla nostra elezione si è già arrivati al progetto esecutivo della pedonalizzazione di via Aprosio che sarà appaltata a breve, alla realizzazione dei nuovi bagni pubblici dal mercato coperto già completato.

"Nel rispetto del nostro programma che abbiamo presentato agli elettori c’è ancora un grande lavoro da fare - conclude il gruppo di Fratelli d’Italia - come la pianificazione e la priorità di interventi da mettere in campo: investiremo in asfalti, risolveremo e continueremo la pista ciclabile, e specialmente vogliamo dedicare particolare attenzione alle opere ed interventi pubblici nelle frazioni, spesso negli anni abbandonate ma dove invece noi ci teniamo molto e che con grande spirito di squadra dichiariamo sin d’ora di voler lavorare in stretta sinergia con l’assessore alle frazioni per dare quello che in queste zone non hanno mai ricevuto".