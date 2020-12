Che Natale sarà a Sanremo? In attesa del nuovo Dpcm si lavora per preparare la città. Faraldi: “Messo in cantiere tutto quello che possiamo fare” (Video)

Rinunciare al Natale non è un’opzione. Per questo l’amministrazione comunale sanremese è costantemente al lavoro per preparare la città alle feste all’epoca del covid. Niente eventi? Probabilmente andrà così per le manifestazioni che richiamano decine e decine di persone, ma si studia un modo per portare nelle strade l’atmosfera natalizia.

Al momento la certezza riguarda luminarie, musica in filodiffusione e cubi antiterrorismo decorati con le vignette di Alessandro ‘Palex’ Prevosto e del suo ‘Buduàr’. Ma potrebbe non essere tutto. L’obiettivo mai celato è quello di organizzare, nel rispetto delle regole, eventi per bambini e famiglie in modo da allietare le vacanze a chi sceglierà Sanremo, specie i proprietari di seconde case che approfitteranno della libertà di circolazione tra regioni.

“Lavoriamo per vedere se riusciamo a sviluppare qualcosa per le festività, abbiamo messo in cantiere quello che possiamo fare come le luminarie, la filodiffusione e la novità dell’abbellimento dei cubi antiterrorismo per strappare un sorriso con le vignette proposte da artisti di tutto il mondo” commenta ai nostri microfoni l’assessore a Turismo e Manifestazioni, Giuseppe Faraldi.

Manca (e non poco) il Casinò, partner cruciale nell’organizzazione e nel finanziamento di molti eventi specie nel periodo delle feste. La sua chiusura è un danno non solo economico, ma anche di immagine.

“Il Casinò è partner fondamentale per gli eventi e per il turismo, un volano importante anche per il turismo che veicola persone nel tessuto commerciale. Ci auguriamo che possa riaprire al più presto per il turismo che frequenta Sanremo in tutte le sue accezioni” conclude Faraldi.