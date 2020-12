Al via l'edizione digitale di Stile Artigiano. Donatella Vivaldi (Confartigianato): “Una vetrina virtuale per le imprese”

Ha preso il via l'edizione numero sedici di Stile Artigiano, il tradizionale appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio. Stile Artigiano 2020, in linea con le normative in materia di Covid-19, ha una formula particolare con un’edizione completamente digitale, in attesa di tornare nelle piazze e nelle vie liguri a partire dall’anno prossimo.

Per ognuna delle imprese partecipanti sarà infatti realizzata una clip video in cui sarà illustrata la sua storia e saranno presentati i prodotti. I filmati saranno poi pubblicati in rete tramite i canali della Confartigianato di Imperia dal sito ufficiale www.confartigianatoimperia.it ai vari social Facebook, Instagram e Twitter.

“Una vera e propria vetrina virtuale dove i visitatori potranno ammirare i prodotti artigianali e acquistarli in e-commerce – ha detto Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia - Tema centrale di questa edizione sarà la promozione dell’acquisto natalizio in una bottega ligure, con lo slogan #compraArtigiano. Mancherà purtroppo la parte di contatto fisico ma Stile Artigiano, seppur a distanza, consentirà di scoprire da vicino le lavorazioni artigiane liguri di eccellenza perché riteniamo fondamentale far comprendere come nasce un prodotto dalle mani di un artigiano, quale sia la passione e la maestria che c’è dietro la lavorazione, auspicando naturalmente che tutto ciò invogli anche ad acquistarlo. I settori presenti vanno dall’artistico all’agroalimentare, dalla moda/accessori alla bellezza/benessere. All’interno di Stile Artigiano saranno evidenziate come sempre le imprese del marchio regionale Artigiani In Liguria”.

Guarda l'intervista integrale: