Impatto del mercato dei capitali sull'economia Pakistana

Garantire la crescita e la stabilità economiche è il sogno dello sviluppo sia per i Paesi in via di sviluppo che per quelli sviluppati. In questo articolo, elaboreremo il motivo per cui è necessario mantenere il mercato dei capitali per un'economia pakistana più sana. Inoltre, spiegheremo come si può invia denaro in Pakistan e contribuire alla creazione del mercato dei capitali e al miglioramento economico in Pakistan.

Cosa si intende per mercati dei capitali?

I mercati dei capitali appartengono alla categoria generalizzata di mercati che aiuta nell'acquisto e nella vendita di titoli in un anno o più con scadenza a lungo termine.

Questi mercati canalizzano risparmi e investimenti tra investitori, utenti e fornitori tramite determinati intermediari. Questi fattori chiave possono includere fornitori, prestiti, unità di deficit e prodotti, tra gli altri.

Importanza del mercato dei capitali

Molti studi hanno indicato l'importanza dei mercati dei capitali insieme ad altri fattori come il finanziamento dello sviluppo delle infrastrutture, le grandi imprese e le piccole e medie imprese (PMI) che contribuiscono complessivamente alla crescita economica del paese.

Secondo il rapporto della banca mondiale, sono necessari circa 4,0 trilioni di dollari come investimenti annuali per i paesi in via di sviluppo, incluso il Pakistan, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) entro il 2030.

Come i mercati dei capitali facilitano lo sviluppo economico

I mercati dei capitali sono le istituzioni, i meccanismi, le procedure e le infrastrutture finanziarie specializzate, che in diversi modi facilitano il raggiungimento di fornitori e utenti di mezzi per la stabilità finanziaria a lungo termine.

Questi mercati collegano il settore monetario con il settore reale della produzione di beni e servizi. Pertanto, i mercati dei capitali hanno un ruolo importante da svolgere nello sviluppo economico del Pakistan. Questa nozione può essere ulteriormente dimostrata attraverso vari risultati economici governati dai mercati dei capitali.

Promozione del risparmio e degli investimenti

Inoltre, i mercati dei capitali aumentano la quota di risparmi e investimenti a lungo termine. Consentono alle compagnie di assicurazione e ai fornitori di pensioni di mobilitare i risparmi da un livello inferiore a investimenti più grandi.

In questo modo, questi mercati dei capitali contribuiscono indirettamente a maggiori tassi di occupazione con la crescita e lo sviluppo dell'economia e riducendo lo stress sul sistema bancario.

Utilità di finanziamento e sviluppo delle infrastrutture

I mercati dei capitali forniscono anche notevoli vantaggi socioeconomici in termini di capitale proprio e di debito e infrastrutture di sviluppo.

Ciò avviene attraverso vari servizi essenziali come strade, acqua e fognature, alloggi, trasporto energetico e sistema di telecomunicazioni. Tali progetti sono ideali per il miglioramento economico dell'economia pakistana.

Servizio di trasferimento di denaro e suo ruolo nel mercato dei capitali

Pertanto, si potrebbe dedurre da queste implicazioni che il mercato dei capitali gioca effettivamente un ruolo vitale nello sviluppo economico del Pakistan.

Consente inoltre ai clienti di effettuare un trasferimento di denaro online in Pakistan e in altri paesi ad esso collegati. Queste misure consentono un trasferimento di denaro facile, sicuro e affidabile per gli uomini d'affari e l'uomo comune, il che porta stabilità alla crescita economica del Pakistan.