Ventimiglia: rubato un intero 'pallet' di piastrelle che servivano per i marciapiedi di corso Repubblica

Incredibile furto, quasi certamente avvenuto di notte tra sabato e lunedì, all’angolo tra corso Repubblica e via Cavour a Ventimiglia. E’ stato infatti rubato uno dei 13 ‘pallet’ carichi di piastrelle in cotto fiorentino, acquistate dalla ditta ‘Olivieri Srl’, che si è aggiudicata il bando per la ristrutturazione dei marciapiedi della città di confine.

L’azienda, nel pomeriggio di venerdì, ha scaricato con un camion gru i 13 ‘pallet’, lasciandoli nella zona per il weekend. Qualcuno, ‘armato’ di un camion è di una piccola gru, ne ha rubato uno e, ieri mattina all’arrivo degli operai, ne erano rimasti 12. Il valore del materiale è di circa 4.000 euro ed ora verranno visionate le telecamere della vicina banca per cercare di risalire ai colpevoli.