Sanremo: perde il controllo dell'auto e finisce contro il muro nel tunnel d'ingresso all'Aurelia Bis

Incidente stradale, questa sera poco prima delle 19, all’ingresso dell’Aurelia Bis di San Martino a Sanremo.

Secondo una prima ricostruzione, fatta dalla Polizia Municipale che lo ha rilevato, una donna ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro il muro all’interno del tunnel che porta all’arteria di collegamento con Taggia.

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale a scopo precauzionale. Qualche piccolo problema di transito per le auto, visto che l’accesso all’Aurelia Bis è stato chiuso per qualche minuto.