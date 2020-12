Silp Cgil e Uil Polizia sui dati sulla sicurezza di Imperia e provincia “Sono preoccupanti”

“I dati relativi alla nostra provincia, che collocherebbero Imperia agli ultimissimi posti nella classifica nazionale per numeri negativi relativi alla voce ‘reati e sicurezza’, destano certamente una certa preoccupazione”.

Intervengono in questo modo i sindacati Silp Cgil e Uil Polizia, dopo i dati divulgati dal nostro giornale sulla qualità della vita. “L’elenco di un numero importante di reati fra i più odiosi, così come elencato dallo studio – proseguono - andrebbe certamente verificato, anche in relazione al periodo preso in considerazione ma, è del tutto evidente, che se le proporzioni circa i delitti di cui si parla fossero confermate il tutto sarebbe allarmante. È chiaro, inoltre, che il territorio imperiese essendo zona di confine risente, rispetto ad altre realtà, di reati particolarmente legati a tutto ciò che concerne l'immigrazione irregolare e lo sfruttamento della stessa, ma sarebbe profondamente ingiusto non sottolineare il grande sforzo che compiono ogni giorno gli agenti di questa provincia che, articolati in tutte le specialità della Polizia di Stato, offrono un grande servizio alla collettività”.

“Il controllo del territorio, baluardo imprescindibile per il nostro sindacato – evidenziano le due organizzazioni sindacali - vede finalmente oggi due Volanti per turno sia su Imperia che su Sanremo, e tutto questo con sforzi di impiego enormi di una Polizia sempre anagraficamente sempre più vecchia e senza contratto di lavoro da ormai due anni. Una realtà che vede i colleghi di Imperia costantemente impegnati sotto il profilo info-investigativo a gestire, con la professionalità che il caso richiede operazioni di particolare rilievo, con la complessa opera di accompagnamento ed espulsione di cittadini stranieri irregolari che ci vede ai primi posti in Italia per mole di lavoro, con uno sforzo sui vari territori nonostante il pericolo che ben conosciamo connesso all'emergenza Covid”.

“È del tutto evidente che – terminano Silp Cgil e Uil Polizia - in momenti di particolare gravità come quello che stiamo vivendo, il lavoro che con sacrificio viene garantito dagli uomini e dalle donne in divisa vada valorizzato al massimo, poiché è palese che la percezione di sicurezza che si riesce a trasmettere ai cittadini è direttamente proporzionale alle condizioni di serenità con le quali i colleghi possono operare su strada e nei servizi che vengono resi alla collettività”.