Riaperti i termini per l’affidamento in concessione di rimozione e custodia delle auto rimosse

Sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze (con scadenza 9 dicembre) dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio biennale di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada e dalle altre norme che disciplinano la materia nel territorio comunale.

L’avviso si trova sul sito del comune di Sanremo in “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, all’albo pretorio on line e sul sito della Regione Liguria (“Appalti Liguria”).