Nuovo corso per volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Imperia e Santo Stefano al Mare

Partirà il prossimo 3 dicembre il nuovo corso per diventare Volontario della Croce Rossa Italiana del comitato di Imperia e di quello di Villareggia Santo Stefano al Mare. Il corso si svolgerà interamente in modalità online, per partecipare è necessario registrarsi sul portale della Cri ‘Gaia’, all’indirizzo www.gaia.it.

Per informazioni si può chiamare il 0183 299091. Mai come quest’anno la Croce Rossa Italiana è stata fondamentale nell’essere a fianco delle persone in difficoltà, chi ha un po’ di tempo e la voglia di essere utile alla comunità si unisca alla Croce Rossa. Il corso inizierà giovedì prossimo e si svolgerà on line.