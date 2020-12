Alluvione a Molini di Triora: dall'8 ottobre il paese senza ufficio postale, la riapertura è vicina

La riapertura dell’ufficio postale di Molini di Triora è imminente. I locali erano chiusi dalle’8 ottobre, in seguito all’ordinanza adottata dal sindaco Manuela Sasso.

Durante l’alluvione, detriti e massi portati dal fiume si erano abbattuti contro i pilastri su cui poggia l’edificio che ospita l’ufficio postale. Il riscontro di alcune lesioni alle fondamenta aveva reso necessario il provvedimento del primo cittadino. Dall’8 ottobre a oggi, il proprietario dell’immobile ha proceduto alla messa in sicurezza dello stabile, rinforzando i pilastri e posizionando delle putrelle.

Le poste nei piccoli paesini sono un servizio molto importante. Infatti per questo motivo, il sindaco Manuela Sasso nei giorni immediatamente successivi alla chiusura aveva chiesto all’azienda di poter avere un ufficio postale mobile, ad esempio con un camper, anche solo per pochi giorni alla settimana. Questo per andare incontro anche alle numerose richieste degli abitanti, ritrovatisi dall’oggi al domani senza l’ufficio postale e con le preoccupazioni legate agli spostamenti, di fronte all’evoluzione della diffusione del Covid.