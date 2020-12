A Imperia gli alunni prendono il Pedibus: “Attivo su due scuole, vogliamo potenziarlo in tutta la città”

È attivo da un mese a Imperia il servizio gratuito ‘Pedibus - Andare a scuola a piedi’, predisposto dall'Amministrazione Comunale attraverso l'Assessorato alle Attività Educative e con la collaborazione del CEA. Attualmente sono due i plessi coinvolti: le scuole primarie di Via Gibelli e quelle di Corso Dante a Castelvecchio.

I bambini partecipanti, dotati di una pettorina gialla catarifrangente, vengono accompagnati a scuola puntuali e in totale sicurezza grazie alla presenza dei Nonni Civici, preparati per tale compito. Chiunque desiderasse aderire si può presentare per l'iscrizione alle 8 nei punti di ritrovo (per la scuola Primaria di Corso Dante alla rotonda di Viale Europa e per la scuola Primaria di Via Gibelli in Via Raffaele Giannetti 10 - lato marciapiede). Sarà fornito dai ‘Nonni Civici’ il modulo di adesione e la pettorina.

“L'Amministrazione comunale - commenta l'assessore Luca Volpe -spera di coinvolgere sempre più famiglie a partecipare al Pedibus per aprire anche ad altri istituti comprensivi della città questa iniziativa. Puntiamo a incentivare il movimento in chiave educativa, ecologica e sicura. Colgo l'occasione per ringraziare i Nonni Civici per il loro importante contributo all'avvio del Pedibus. Ad oggi abbiamo circa trenta bambini che hanno aderito e ci auguriamo che il numero possa ulteriormente crescere per continuare su questa strada”.