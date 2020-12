Imperia: restalyng in alcune zone della vittà, un cittadino chiede di non dimenticarsi delle frazioni

“In merito al rinnovo di lampioni ed asfalti in città, sono lieto per l'annuncio (che spero si concretizzi in breve tempo). Vorrei però ricordare all'assessore Ester D'Agostino anche i borghi e le frazioni; in particolare, il 15/12/2019, la stessa, durante un sopralluogo in Borgo Artallo e dintorni, promise e garantì la ‘implementazione della illuminazione pubblica ed il miglioramento delle strade interessate’ (SIC!). A distanza di circa un anno... nulla di nuovo sotto il sole!!! Che ne dice l'assessore? Si attendono risposte.

Silvano Gecchelin – Artallo”.