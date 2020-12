Imperia: pericolo per i pedoni che escono dal cimitero di Oneglia, la segnalazione di un cittadino

“Buongiorno. Recentemente sono stato al Camposanto di Imperia Oneglia e l’Amministrazione Scajola ha inaugurato il nuovissimo ed utile parcheggio a monte dello stesso. Ma io voglio segnalare l’alta pericolosità dei pedoni che uscendo dal camposanto si trovano ad invadere la sede stradale dello stesso, rischiando di essere travolti. Ho già visto fare manovra assurde. Si chiede per tanto al Comune di Imperia, nella persona dell’Assessore Gagliano, di prendere qualche provvedimento in modo da rendere più sicura l’uscita pedonale dal camposanto. Grazie per l’attenzione.



Gino Boffa”.