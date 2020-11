Imperia: "Entro Natale via ai lavori di sostituzione dei lampioni in città", l'annuncio dell'assessore Ester D'Agostino

Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la sostituzione dei lampioni in molte vie cittadine. Lo ha annunciato ieri l'assessore ai lavori pubblici Ester D'Agostino, rispondendo a una question time del capogruppo di 'Progetto Imperia' Alessandro Savioli sul degrado di corso Roosevelt, una delle vie interessate dalla sostituzione dei lampioni che saranno illuminati a led.



“Da diversi anni non vengono fatti interventi in corso Roosevelt, - ha spiegato l'assessore - sia per quanto riguarda il manto stradale che per quanto riguarda decoro e illuminazione. Per quanto riguarda l'asfalto sicuramente potrà essere messo in programma con un prossimo piano di asfalti. Attualmente abbiamo in corso la realizzazione dell'appalto che avevamo progettato da 600 mila euro che riguarda molte altre strade cittadine. Sicuramente anche l'asfalto di corso Roosevelt necessita e quindi ci sarà modo in un secondo momento di mettere mano anche a quello. Per quanto riguarda l'illuminazione siamo molto più avanti perché abbiamo già finanziato, e siamo pronti per partire prima del periodo natalizio, con i lavori di rifacimento di tutta l'illuminazione di corso Roosevelt. Attualmente abbiamo dei bellissimi lampioni con il corpo illuminante o danneggiato o mancante. Questi pali verranno completamente restaurati, quindi riverniciati perché sono pali molto belli, su ogni palo è stato inciso il simbolo di Imperia, quindi verranno mantenuti e restaurati. Sopra i pali verranno posizionate delle nuove sfere, quindi dei nuovi globi bianchi a led. Chi ha avuto modo di fare un giro in corso Roosevelt avrà notato che c'è già una sfera posizionata di prova che abbiamo installato, e le sfere saranno proprio come questa. Quindi andremo a cambiare tutte le sfere e rifaremo tutta la linea elettrica che necessita di essere rifatta perché purtroppo è danneggiata da molto tempo”.



Ampliando il discorso, l'assessore ha annunciato che il cambio delle sfere riguarderà tutte quelle dello stesso tipo in città, quindi in piazza della Vittoria, viale Matteotti, piazza Roma, viale Rimembranze e via Vittorio Veneto, oltre naturalmente a corso Roosevelt, dove le sfere sono 74. L'intervento è già stato finanziato.