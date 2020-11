Giovedì prossimo, un convegno online sulle opportunità dedicate alle persone con disabilità del distretto ventimigliese

Il Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” con il Patrocinio del Comune di Ventimiglia e di Asl 1 imperiese ed in collaborazione con SPES Auser ONLUS, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, organizza il 3 dicembre 2020 il primo convegno in diretta streaming dal titolo “Opportunità intemelia – lo stato dell’arte dell’integrazione delle disabilità nel distretto ventimigliese”.

Il convegno vuole presentare i servizi territoriali scolastici, formativi, sanitari e sociali mirati a garantire i diritti delle persone con disabilità, descrivendo il lavoro proficuo di collaborazione che da anni gli Enti coinvolti realizzano per favorire integrazione nel territorio ventimigliese.

Il convegno seguirà le regole del talk show in diretta, facendo incontrare i protagonisti su una piattaforma virtuale che sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook, Youtube e condiviso sulle pagine social degli enti coinvolti. Attraverso questi social, le famiglie e gli operatori del settore potranno seguire le presentazioni e fare domande, richieste, ma anche dare suggerimenti durante la diretta.

Il convegno inizierà alle ore 9.30 con i saluti delle Autorità, con il Sindaco della città di Ventimiglia Gaetano Scullino e i Responsabili dei servizi Territoriali dell’Asl e della SPES Auser ONLUS.

Seguiranno vari interventi: la Dott.ssa Monica Bonelli, Direttore Servizi sociali del Comune di Ventimiglia, i Dirigenti e gli Educatori Prof.li dell’Asl 1 Imperiese “Dipartimento delle cure primarie – Percorsi e residenzialità disabili adulti” Dott. Lisa Gianluca e Dott.sse Lucia Di Mieri e Camilla Soresini, la Dirigente dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “A. Aprosio” e dell’Istituto Comprensivo "Biancheri" Dott.ssa Lara Paternieri, la responsabile della nuova sede di Ventimiglia del Centro “G.Pastore”, Daniela Biancheri, il Presidente SPES Auser ONLUS Matteo Lupi, il Referente area agricoltura sociale SPES Gianluigi Cappelletti, il Presidente della Cooperativa Sociale Delta Mizar, Massimo Bolla, Alessandra Mamino della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili e Claudia Lorenzi della Banda Musicale di Borghetto San Nicolò di Bordighera.

«Abbiamo deciso di istituire questo periodico momento di confronto e di divulgazione - racconta Mario Casella, amministratore dello storico Centro Provinciale “G. Pastore” – per rendere sempre più strutturata e conosciuta alla popolazione la rete di servizi dedicati alle disabilità e presenti sul territorio, anche per far sentire meno solo chi ha un disperato bisogno di integrazione e di aiuto».

L’evento sarà occasione per presentare il programma e le peculiarità del corso triennale di formazione e inserimento lavorativo S.A.L. del Centro Pastore, ma anche per illustrare le testimonianze dei corsisti, di chi lavora presso le cooperative e le associazioni del Terzo Settore presenti nell’Intemelia.

Per partecipare basta collegarsi giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 9.30 sul canale youtube “Centro Pastore” oppure mettere Mi Piace alla pagina facebook.com/centropastore per seguire l’evento in diretta.