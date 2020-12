Bordighera: insulti sui social all’amministrazione e ai dipendenti comunali, il sindaco Ingenito annuncia in consiglio le condanne per gli autori

La riunione del Consiglio Comunale convocata per questa sera è iniziata subito con il sindaco Vittorio Ingenito che ha comunicato la condanna per le persone che sui social hanno rivolto insulti nei riguardi dei dipendenti comunali. Emesse quattro sentenze di condanna penale.

Le variazioni di bilancio sono state approvate così come le delibere discusse. Uno sguardo rivolto anche al turismo. Nuove proposte e progetti per il porto di Bordighera che vedrà la costruzione di servizi igienici e spogliatoti tecnologicamente avanzati e un’opera raffigurante cetacei sul muro della diga con apposite didascalie al fine di offrire nuove attrattive in città oltre che offrire un servizio in più.

Discusso al tavolo del turismo, con le associazioni di categoria, anche il tracciato in bici dalle strade percorse da Bicknell, che parte da Bordighera passando per Montenero, progetto chiamato Bick-bike, con obiettivo di collegare Bordighera al basso Piemonte e quindi a Limone.



Il Comune si pone come obiettivo anche la costruzione di una pista ciclabile che possa percorrere l’intero lungomare, potenziare il parcheggio nel piazzale di Bordighera alta con l’acquisizione di un terreno esterno. Un campo polifunzionale nei giardini Lowe e un’area skate park nell’area pennoni sul lungomare bordigotto. Qualche polemica da parte dell’opposizione sulla gestione soprattuto delle opere di arredo urbano.