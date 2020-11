Vallecrosia: il consiglio comunale approva la trasformazione del polo universitario imperiese da società a fondazione

Il Consiglio Comunale di Vallecrosia si è riunito per l’approvazione della bozza statuto relativa alla trasformazione della società di promozione per l’università per azioni, nella “Fondazione per la promozione dell’università nel ponente ligure”. L’università polo di Imperia, dunque società gestita per azioni i cui membri azionisti e soci sono i comuni della provincia, si trasforma da società a fondazione di partecipazione.



“Era il punto più importante della riunione. Grazie a questa trasformazione da società a fondazione l’università potrà attingere fondi anche da privati. Altro fattore importantissimo è l’offerta formativa che verrà ampliata. L’Università Polo di Imperia ad oggi prevede solo le facoltà riguardanti il turismo, economia e commercio e giurisprudenza, corsi che ormai risultano poco appetibili considerata la situazione. La novità, come sosterrà anche il nuovo rettore Diego Rossi, saranno i nuovi indirizzi ad esempio il corso di laurea in agroalimentare nuova istituzione e un corso magistrale in valorizzazione del territorio e turismo sostenibile ora possibile solo a Savona” commenta l’assessore Pino Ierace.

“Questo favorirà l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro poiché sono facoltà che si sposano bene con il nostro territorio. Come amministrazione abbiamo fatto il passaggio della bozza statuto. Con entusiasmo ed impegno ho seguito la cosa. È questa una partita politica importante anche per la promozione di questo polo. Ci sarà entro la fine dell’anno il rinnovo di convenzione con Uni Genova sulla questione dei fondi sperando che gran parte resti sul territorio. Stiamo lavorando bene chiudendo un bilancio positivo” conclude l’assessore.