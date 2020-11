Sanremo: famiglia ringrazia ed esprime stima per l'operato di un'ostetrica della ASL 1

Una famiglia ha inviato una lettera per esprimere apprezzamento nei confronti di un'ostetrica della ASL 1 Imperiese.

"Le mie più vive e sentite espressioni di stima per Marina Santoro, ostetrica della ASL presso la struttura del palafiori. Ha dimostrato grande capacità nel rapportarsi con i pazienti, professionalità e premura. In occasione di una visita nel suo reparto per problemi inerenti la salute di mia moglie Inga, la signora Santoro si prestava in maniera ineccepibile e cordiale ad espletare la propria professione in modo esemplare e con i modi che ho sopradescritto. Desidero, anzi desideriamo quindi, ringraziarla pubblicamente. Con stima e simpatia".