Il Softair club Legione Phoenix Ospedaletti da oggi ha il suo team femminile

Il Softair club Legione Phoenix Ospedaletti capitanato dall'inossidabile Tiziana Alborno ora ha anche il suo team femminile composto da ben sei ragazze.

"Oggi si é svolta - si legge nel comunicato -, con la partecipazione degli iscritti al club, una prova test ‘torneo’, pianificata da Hartmann, che ha sacrificato ore di libertà per organizzare tutto e la giornata di gioco per dedicarsi all'arbitraggio dove le ‘Iron Ladies’ hanno dimostrato di non aver nulla da invidiare ai maschietti del club. Un ringraziamento particolare va a lui e alla sua voglia di fare e determinazione nel creare, inventare e far divertire.

Il club conta, ben sette arbitri ‘Certificati Libertas Softair Italia’.

Per chi fosse interessato a provare questo divertentissimo sport nella natura potete contattare Fabrizio al 3355242216 oppure visitare la nostra pagina instagram Legione.phoenix e scriverci".

Nella foto da sinistra a destra: Iena, Smile, Patton, Putin, Bonnie, assente Lince.